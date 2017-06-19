Всемирная туристская организация возмущена ограничением США поездок на Кубу

МАДРИД, 19 июн — РИА Новости. Всемирная туристская организация (UNWTO) возмущена недавно принятым решением президента США Дональда Трампа восстановить ограничения на поездки на Кубу, говорится в сообщении UNWTO.

"Это представляет собой шаг назад и сильный удар по свободе передвижения", — сказал генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи.

"Это решение будет иметь ограниченное влияние на развитие туризма в Кубе, но оно существенно повлияет на экономику США и американские рабочие места. Многие американские компании начали инвестировать и вести бизнес с Кубой ввиду огромного потенциала кубинского туризма, из которого, несомненно, продолжат извлекать выгоду другие страны", — добавил он.

Туризм — один из ключевых секторов экономики Кубы. В 2016 году Куба приняла более 4 миллионов иностранных туристов, рост за пять лет составил миллион человек.

Ранее американская администрация приняла решение ограничить туристические поездки своих граждан на Кубу. Президент США в минувшую пятницу заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.

Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".