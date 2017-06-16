АТОР: Кубок конфедераций почти не влияет на въездной и внутренний туризм

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Кубок конфедераций, который стартует 17 июня 2017 года, практически не сказывается на росте организованного туристического потока и не сильно заметен в секторе самостоятельных путешественников в Россию и внутри страны, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Организованные туристы



"Старт Кубку конфедераций, который пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, будет дан 17 июня 2017 года. По оценке туроператоров, проведение в России восьмого по счету розыгрыша подобного турнира среди национальных сборных под эгидой ФИФА, практически не сказалось на росте организованного иностранного турпотока в РФ", — говорится в сообщении.

По информации участников рынка, сегодня у них есть лишь единичные заявки на туры, связанные с посещением матчей этого турнира, что связано с "репетиционным" статусом мероприятия.

"Ажиотажа со стороны иностранных болельщиков к Кубку конфедераций мы в части организованных групп не видим. У нас есть единичные заявки на посещение отдельных матчей, но об активном интересе, который обычно сопровождает матчи футбольного мирового первенства, говорить не приходится. Кубок конфедераций скорее носит статус товарищеского турнира и интересен больше футбольным специалистам", — рассказал заместитель генерального директора туроператора "Академсервис" Александр Курносов.

Как отмечает эксперт, конечно, "особо преданные" фанаты своих сборных приедут в Россию, но "это не те массы болельщиков, которые обычно заполняют футбольные стадионы".

С такой оценкой ситуации согласен и руководитель департамента въездного туризма туроператора "КМП групп" Александр Макляровский. По его словам, в целом спортивные мероприятия имеют мало отношения к культурно-познавательному туризму, которым преимущественно занимается туроператор и который интересен большинству иностранных гостей, приезжающих в Россию. Компания получила одну групповую заявку от иностранцев, приезжающих "поболеть за своих".

"Турнир не носит статус престижного. Играют всего несколько сборных. Так что большого интереса к этому мероприятию и не ждали, кроме, пожалуй, ряда отелей-новичков", — отмечает туроператор.

Самостоятельные туристы



По мнению экспертов, роль предстоящего Кубка конфедераций скорее именно репетиционная: во время соревнований должны быть протестированы и обкатаны те механизмы привлечения туристов и формы их обслуживания, которые должны обеспечить надлежащий эффект в дни перед и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Спокойное" отношение иностранцев к футбольному событию в России подтверждают и данные онлайн-агрегаторов авиабилетов. Так Aviasales фиксирует 7%-й рост числа бронирований авиаперелетов из-за рубежа лишь в Казань.

Однако спрос на авиабилеты из-за рубежа в Москву, Петербург и Сочи остаётся на прежнем уровне, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года (17 июня-2 июля).

По данным билетного поисковика, больше всего самостоятельных туристов в дни турнира приедет в РФ из Италии (+25%), Австрии (+23%), Китая (+18%) и Греции (+18%).

Отметим, что ни одна из сборных этих стран участие в Кубке конфедераций не принимает. Так что прямую корреляцию между этим спортивным событием и ростом количества прибытий из указанных государств вряд ли можно усмотреть.

Кубок конфедераций и внутренний рынок



"Достаточно "ровно дышит" к Кубку конфедераций и внутренний рынок авиаперевозок. По данным все того же Aviasales, на данный момент не отмечается заметного повышения продаж билетов на вторую половину июня по какому-либо из направлений, где пройдут матчи турнира. Впрочем, в сами дни турнира ситуация может и измениться, ведь россияне по традиции бронируют авиабилеты в последний момент", — отмечают специалисты АТОР.

О том, что нельзя сделать однозначный вывод о том, что Кубок конфедераций как-то повлиял на рост внутренних турпотоков, говорят и в Biletix. Как отмечает, генеральный директор Biletix Александр Сизинцев, определенный рост продаж по таким направлениям, как Москва (+ 55% в период с 17 июня по 2 июля 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года), Сочи (+63%), Казань (+15%), Санкт-Петербург (+37%) больше связан с коррекцией спроса после падения в кризисном 2016 году.

Так, по данным Biletix, в прошлом году количество бронирований по тому же Санкт-Петербургу сократилось на 16% по сравнению с тем же искомым периодом 2015 года, по Москве – на 29%, по Сочи – на 24%, по Казани – на 20%.

По сути, рынок в июне 2017 года просто отыграл потери 2016 года и немного превысил объемы более успешного для внутреннего рынка 2015 года. Кстати, самый большой рост числа продаж билетов на вторую половину июня 2017 года в сравнении с тем же периодом 2015 года показал Санкт-Петербург: +16%. Сочи продемонстрировал плюс в 15%, Москва отметилась 11-ю процентами роста.

Статистика по билетам



По данным организаторов турнира, по состоянию на 13 июня на матчи Кубка конфедераций по футболу продано порядка 70% билетов. Таковы сведения, приведенные в беседе с журналистами генеральным директором оргкомитета "Россия-2018" Алексеем Сорокиным. Точную цифру проданных билетов он назвать не смог, ссылаясь на то, что "билетная система находится в руках FIFA". Известно, что ранее официальные лица выражали уверенность в том, что на матчи Кубка будет реализовано не менее 700 тысяч билетов.

"Это абсолютно нормально для Кубка конфедераций, поскольку мы еще не знаем, кто выйдет в полуфинал и в финал, кто сыграет в матче за третье место. Для Кубка конфедераций не свойственна стопроцентная продажа билетов на все матчи без исключения. Огромной популярностью у нас пользуются матчи сборной России, чуть меньшей — матчи других команд", — пояснил Алексей Сорокин.

Помимо билета на соревнования, болельщики для посещения матчей Кубка конфедераций должны оформить так называемый паспорт болельщика или FAN ID. Эта персонифицированная карта зрителя является частью системы идентификации футбольных болельщиков и выдается бесплатно. Такую карту должен получить каждый болельщик, в том числе и гражданин РФ, после приобретения билета на матч. FAN ID

Для иностранных граждан FAN ID дает право безвизового въезда в РФ в течение 10 дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и 10 дней после последнего матча турнира.

По FAN ID болельщики могут получить право бесплатного проезда между городами соревнований на специально выделенных поездах. Для бесплатной перевозки болельщиков между городами Кубка конфедераций с 15 июня по 4 июля РЖД выделит дополнительно 262 поезда, на которых будут бесплатно перемещаться болельщики. Поезда свяжут четыре города-организатора соревнований по шести маршрутам. Право бесплатного проезда между городами соревнований с 15 июня по 4 июля получат только владельцы билетов на матчи и FAN ID.

Между тем, вчера также стало известно, что болельщиков Кубка конфедераций, следующих на матчи в Москве бесплатно перевезет бесплатно и "Аэроэкспресс". Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, гостям футбольного турнира необходимо опять же предъявить в кассе "Аэроэкспресса" паспорт болельщика (FAN ID) и билет на московский матч.