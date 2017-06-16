Туриндустрия поддержала введение tax free в России

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ), который с этим предложением выступал с 2004 года, поддерживает решение правительства Российской Федерации о введении tax free в России, и считает эту меру важной для развития въездного туризма, особенно, в условиях укрепления курса рубля, сообщает в пятницу пресс-служба организации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее в четверг заявил, что tax free заработает с 1 октября. По мнению властей, этот механизм поможет продвижению российских товаров и развитию туризма в стране. Иностранные туристы смогут вернуть себе НДС, уплаченный при покупке товаров в РФ на сумму более 10 тысяч рублей. Ожидается, что пилотный проект заработает в этом году в Москве и области, Петербурге и Сочи.

"РСТ поддерживает решение Правительства Российской Федерации о введении tax free в России, и считает эту меру важной для развития въездного туризма, особенно, в условиях укрепления курса рубля. Собственно, с предложениями введения tax free сам РСТ выступал с 2004 года, поскольку этот сервис стал неотъемлемой частью международных стандартов гостеприимства", — говорится в сообщении.

Президент РСТ Сергей Шпилько считает, что введение tax free станет хорошим подарком к чемпионату мира по футболу 2018, будет способствовать росту потребительских расходов иностранных туристов в России, а, соответственно, росту доходов от туризма, в том числе, в бюджеты всех уровней.

"Может tax free внести существенный вклад и в развитие приграничных торговли и туризма, и в улучшение в целом внешнеторгового баланса страны", — приводятся в сообщении слова Шпилько.

Ранее пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина отметила, что возможность вернуть НДС, несомненно, будет стимулировать покупки иностранных туристов и, соответственно, увеличивать их траты в России, а это один из показателей развития туристической отрасли в любой стране.