РСТ считает, что введение tax free на прямую не увеличит въездной турпоток

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Введение системы tax free на территории России не увеличит въездной туристический поток, так как наша страна не является направлением для шопинга, но все же будет стимулировать иностранных туристов на дополнительные траты и повысит вклад туротрасли в экономику государства, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее в четверг заявил, что tax free заработает с 1 октября. По мнению властей, этот механизм поможет продвижению российских товаров и развитию туризма в стране. Иностранные туристы смогут вернуть себе НДС, уплаченный при покупке товаров в РФ на сумму более 10 тысяч рублей. Ожидается, что пилотный проект заработает в этом году в Москве и области, Петербурге и Сочи.

Собеседница агентства высказала мнение, что введение системы tax free вряд ли будет напрямую способствовать увеличению турпотока в Россию.

"Наша страна — не направление для шопинга, иностранцы не едут к нам целенаправленно на распродажи, как россияне едут, например, в Европу на рождественский шопинг", — считает Тюрина.

"Вместе с тем, возможность вернуть НДС, несомненно, будет стимулировать покупки иностранных туристов и, соответственно, увеличивать их траты в России, а это один из показателей развития туристической отрасли в любой стране. То есть, дополнительные очки направлению эта мера, конечно, принесет", — заключила она.