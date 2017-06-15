"Красные маршруты" могут стать совместным туристическим проектом РФ и КНР

ЦЗУНЬИ (Китай), 15 июн — РИА Новости. Программа "Красные маршруты" может стать совместным проектом в сфере туризма России и Китая, сообщила РИА Новости во вторник представитель Социальной платформы Партии "Единая Россия" по туризму Светлана Ануфриенко.

"Красные маршруты" могли бы стать совместным проектом туриндустрии России и Китая в рамках создания новых совместных форматов по развитию гуманитарного сотрудничества между обеими странами. В то же время, в рамках большого партнерства в Евразии, включая китайскую инициативу "Один пояс — один путь", "Красные маршруты" способны в целом стать драйверами роста для туристической индустрии обеих стран", — сказала собеседница агентства.

По ее мнению, туристические дестинации, объединенные взаимным интересом граждан обеих стран к историческому прошлому, должны быть сопряжены с системой построения связанных транспортных коридоров, современной инфраструктурой обслуживания и с качественным сервисом, учитывающим традиции и культурные особенности обоих народов.

"Неслучайно вопрос о развитии прямого воздушного сообщения между такими российскими городами как Ульяновск или Казань с центрами "красного туризма" в Китае стал одним из центральных на прошедшей в китайском Цзуньи представительной российско-китайской конференции "Международный диалог о "красном туризме", — рассказала Ануфриенко.

"В то время как внутрикитайский туристический рынок становится более открытым к внешнему миру и активно готовится в том числе и к приему российских туристов, Россия, если говорить о въездном туризме, способна использовать объективный интерес к революционным брендам как своего рода "точку входа" на пути к приобщению зарубежных гостей к богатому историко-культурному и природному наследию нашей страны", — резюмировала она.