Медведев призвал проанализировать все риски при введении курортного сбора

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что при введении курортного сбора в российских регионах нужно действовать осмотрительно, проанализировав все риски.

"Многие регионы считают, что введение курортного сбора может помочь в решении целого ряда важнейших региональных задач, в том числе по развитию системы здравоохранения, санаторно-курортной системы, когда часть или весь этот сбор будет направляться на развитие санаторно-куриного лечения", — сказал Медведев на встрече с победителями предварительного голосования ЕР в Республике Северная Осетия.

Он напомнил, что практика курортных сборов распространена во многих странах мира, был такой механизм и в СССР.

"Есть, наверное, и какие-то риски, которые нужно проанализировать, в том числе, будет ли этот курортный сбор подъемным для людей, чтобы люди приняли решение ехать, если с них такие деньги взыскивают. Но размер этих средств он должен определяться на региональном уровне, и в этом смысл того законопроекта, который сейчас продвигается", — добавил премьер.

Медведев также отметил, что разработанный законопроект затрагивает лишь несколько регионов.

"Нужно посмотреть, как этот законопроект, если он будет окончательно в такой версии принят, будет функционировать, посмотреть, какие решения будут принимать регионы. Такой инструмент возможен, но решение будут принимать власти… (исходя из того), какие последствия это создаст для курортного потенциала, здесь нельзя палку перегнуть. Действовать нужно крайне осмотрительно", — считает премьер.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.