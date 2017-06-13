Медведев призвал проанализировать все риски при введении курортного сбора

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что при введении курортного сбора в российских регионах нужно действовать осмотрительно, проанализировав все риски.
"Многие регионы считают, что введение курортного сбора может помочь в решении целого ряда важнейших региональных задач, в том числе по развитию системы здравоохранения, санаторно-курортной системы, когда часть или весь этот сбор будет направляться на развитие санаторно-куриного лечения", — сказал Медведев на встрече с победителями предварительного голосования ЕР в Республике Северная Осетия.
Он напомнил, что практика курортных сборов распространена во многих странах мира, был такой механизм и в СССР.
Медведев также отметил, что разработанный законопроект затрагивает лишь несколько регионов.
6.5%Да, это положительно скажется на туристическом секторе
64.4%Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги
29.1%Едва ли это что-то изменит
Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.