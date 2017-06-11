В Цзуньи проходит диалог, посвященный туристической отрасли России и Китая

ЦЗУНЬИ (Китай), 11 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Россия и Китай могут и должны достичь взаимного показателя туристических поездок в 4 миллиона человек в год, заявил в воскресенье исполнительный директор Туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

Выступая в рамках Международного диалога о "Красном маршруте" в китайском Цзуньи, он напомнил, что сотрудничество туристической отрасли Китая и России, а также стратегическое партнёрство между странами находятся в постоянном развитии.

"В 2016 году около одного миллиона граждан КНР совершили поездки в Россию в туристических целях. В то же время почти 1,7 миллиона граждан России также посетили Китай в целях туризма. Это хорошие показатели, но мы прекрасно понимаем, что они более скромные, чем нам хотелось бы. Мы часто обсуждаем с нашими коллегами … из Государственного управления по делам туризма Китая перспективы развития туризма и считаем, что нужно стремиться к цифре в 4 миллиона туристов в год из Китая в Россию и 4 миллиона туристов из России в Китай", — рассказал Агамов.

Спикер отметил, что для достижения этой цели у РФ и КНР есть все необходимое, в том числе уникальные культура, природа, а также исторический фактор. "В тревожном XX веке Россия и Китай объединила борьба за независимость наших народов, борьба за справедливость. В этой борьбе мы часто сражались вместе, и в эти … годы родилась огромная симпатия наших народов друг к другу", — заявил эксперт.

"Мы знаем, что туризм — это желание одного человека узнать другую страну, прежде всего об истории этой страны. Участниками недавней истории были наши отцы и деды, это часто наша семейная история. Именно поэтому программу "красного туризма" в России и в Китае нужно воспринимать как особую разновидность туризма. "Красные маршруты" — это не только интересно, это часто связано с личными переживаниями", — пояснил представитель ассоциации.

Агапов также выразил уверенность, что "красный туризм" занимает очень большое место в индустрии путешествий. Он отметил, что этот ресурс огромен и "красный туризм" ещё долго будет привлекательным для путешественников РФ и КНР.