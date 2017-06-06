В Ростуризме прокомментировали ситуацию с сокращением чартеров "Вим-Авиа"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Туроператорское сообщество рассчитывает на содействие Федерального агентства по туризму в проведении конструктивного диалога с авиационными властями по разрешению ситуации, вызванной сокращением чартерных программ авиаперевозчиком "ВИМ-Авиа", сообщил РИА Новости советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

В целях нормализации возникшей ситуации с массовой задержкой вылетов авиакомпания "ВИМ-Авиа" уведомила туроператоров, имеющих договоры на чартерную перевозку, о частичном прекращении планируемых чартерных программ до 15 июня. По информации Федерального агентства по туризму, уведомления от "ВИМ-Авиа" получили туроператоры ООО "НТК Интурист", ООО "Корал Трэвел", ООО "ТТ-Трэвел", ООО "Музенидис Тревел Центр", ООО "Ай Си Эс Тревел Сервис", ООО "Компания ТЕЗ Тур", ООО "АНЕКС Туризм Групп", "Ted Travel".

По словам Горина, вышеуказанные туроператоры отмечают, что есть сложности с рассадкой туристов, в том числе на возвратных рейсах, из-за отмены оформленных ранее перелетов. "Сейчас идут активные консультации туроператоров, авиакомпании, Росавиации и Ростуризма. Мы пока консолидируем информацию от туроператоров. Ситуация очень сложная, так как им нелегко найти альтернативные перевозки и пересадить туристов оперативно на другие рейсы", — пояснил он.

Собеседник агентства подтвердил, что для туристов, которых невозможно пересадить на другие рейсы, задействованы все четыре альтернативные варианта: перенос тура по времени, смена направления путешествия, самостоятельная замена перевозчика или полный возврат средств.

"Отмены рейсов продолжаются, сокращение чартерных программ продолжается, а найти альтернативу "ВИМ-Авиа" туроператорам достаточно сложно. В связи с этим туроператорское сообщество очень надеется на диалог с Росавиацией. Кроме того, туроператоры очень рассчитывают на помощь и поддержку со стороны Федерального агентства по туризму при решении данной проблемы в диалоге с авиакомпанией и авиационными властями", — пояснил Горин.