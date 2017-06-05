Курортам в Крыму нужно улучшить сервис, считает Поклонская

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымским курортам необходимо улучшить сервис, заявила депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская.

"Крым и Турция где-то похожи, но крымская земля лучше. Сервис, конечно, не мешало бы подтянуть, потому как услуги дорогие, а вот качество уступает. Уверена, что надо время и проблема решится. Все зависит от гостеприимства крымчан, от подхода", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

По словам Поклонской, в мае этого года она четыре дня отдыхала на море в Ялте с ребенком и мамой.

"Летом пока не планировала отдыхать. А если и придется, то только в Крыму", — подчеркнула депутат.