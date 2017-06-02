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Туризм
Туризм

"Интурист" предлагает компенсации за отмененные из-за "ВИМ-Авиа" туры

18:1802.06.2017
(обновлено: 18:21 02.06.2017)
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© РИА Новости / Марина ЛысцеваБоинг-757 авиакомпании ВИМ-авиа на взлете в аэропорту ДомодедовоБоинг-757 авиакомпании ВИМ-авиа на взлете в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Марина Лысцева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Туроператор НТК "Интурист", клиенты которой в ближайшие дни не смогут вылететь на отдых в Крым и в Сочи из-за внезапного сокращения чартерной программы авиакомпании "ВИМ-Авиа", предлагает своим туристам четыре варианта выхода из этой неприятной ситуации, рассказал РИА Новости в пятницу генеральный директор компании НТК "Интурист" Виктор Тополкараев.

Здание министерства транспорта РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Авиакомпания " ВИМ-Авиа" в четверг объявила о сокращении своей чартерной программы до 15 июня. По заявлению компании, такое решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания.

Собеседник агентства подтвердил, что глобальной паники нет, хотя ситуация для туристов и для туроператоров оказалась неожиданной и очень сложной.

"Вчера вечером после 21.00 мы получили уведомление, что у нас не летит Сочи и Крым, так что сделать ничего было уже не возможно. Такого не должно было случиться, но мы получили то, что получили. В очередной раз туристическая отрасль стала заложником ситуации, которую контролировать никак не может", — казал Тополкараев.

Четыре варианта отмены туров

Глава компании предположил, что, скорее всего, те туры, которые должны были начаться в ближайшие три дня, придется отменить и предложил своим клиентам разные условия, на которых будет осуществляться отмена.

Пассажиры на борту самолета. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
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"В первом варианте люди смогут через туристические агентства мгновенно получить полный возврат стоимости несостоявшегося тура. Второй вариант предполагает самостоятельную покупку любой транспортной перевозки в Сочи или в Крым, но при этом воспользоваться всеми остальными услугами, которые у них забронированы. В таком случае, компания вернет своим клиентам стоимость авиаперевозки, которая была заложена в турпакет, причем возврат будет происходить моментально, а не в течение месяца или двух", — пояснил Тополкараев.

Третий вариант позволяет перенести сорванную поездку на более поздний срок, который будет согласовываться дополнительно, но без изменения условий поездки.

"Это значит, что даже в разгар сезона им не придется доплачивать, они полетят по той цене, которую они заплатили за отдых в июне", — уточнил он.

"Последняя альтернатива, которую мы предлагаем своим клиентам, это перебронировать свою поездку на любой из наших зарубежных турпродуктов в ближайшие дни. Это может быть Турция, Болгария, Греция и так далее. Исходя из выбора клиента, разница в стоимости на зарубежную поездку им может быть частично компенсирована. Это будет зависеть от конкретного направления, где каждый случай мы будем рассматривать отдельно с максимальной лояльностью к туристам", — заверил туроператор.

Заложники ситуации

Самолет авиакомпании ВИМ-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"К величайшему сожалению, мы оказались такими же заложниками ситуации, как и туристы. Мы пользуемся услугами сертифицированных авиакомпаний, которые имеют все необходимые документы и лицензии, поэтому предположить, что такое может произойти, нам было достаточно сложно. Тем более в начале сезона и с компанией, которая входит в число крупнейших авиаперевозчиков страны", — посетовал глава компании.

По мнению специалиста, если бы такую ситуацию, которая возникла из-за авиакомпании "ВИМ-Авиа", можно было бы спрогнозировать заранее, то туроператор сумел бы найти перевозчиков даже в ущерб себе, но в такое короткое время это сделать невозможно.

"От такой ситуации в той или иной мере пострадали несколько крупных туристических компаний. Но особенно обидно, что компании "Интурист" это коснулось именно в части внутрироссийского перевозки, которую мы стараемся развивать", — отметил Тополкараев.

Собеседник уточнил, что среди клиентов "Интуриста", которые в ближайшие дни не смогут улететь на отдых на черноморские курорты, не только жители Москвы, но и регионов.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что как только клиент обратится в то агентство, в котором он покупал турпакет и определится, какой вариант ему больше подходит, мы производим все расчеты и действия. На этот счет все агентства уже получили от нас соответствующие указания и инструкции", — заверил он.

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