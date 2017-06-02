"Интурист" предлагает компенсации за отмененные из-за "ВИМ-Авиа" туры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Туроператор НТК "Интурист", клиенты которой в ближайшие дни не смогут вылететь на отдых в Крым и в Сочи из-за внезапного сокращения чартерной программы авиакомпании "ВИМ-Авиа", предлагает своим туристам четыре варианта выхода из этой неприятной ситуации, рассказал РИА Новости в пятницу генеральный директор компании НТК "Интурист" Виктор Тополкараев.

Авиакомпания " ВИМ-Авиа" в четверг объявила о сокращении своей чартерной программы до 15 июня. По заявлению компании, такое решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания.

Собеседник агентства подтвердил, что глобальной паники нет, хотя ситуация для туристов и для туроператоров оказалась неожиданной и очень сложной.

"Вчера вечером после 21.00 мы получили уведомление, что у нас не летит Сочи и Крым, так что сделать ничего было уже не возможно. Такого не должно было случиться, но мы получили то, что получили. В очередной раз туристическая отрасль стала заложником ситуации, которую контролировать никак не может", — казал Тополкараев.

Четыре варианта отмены туров

Глава компании предположил, что, скорее всего, те туры, которые должны были начаться в ближайшие три дня, придется отменить и предложил своим клиентам разные условия, на которых будет осуществляться отмена.

"В первом варианте люди смогут через туристические агентства мгновенно получить полный возврат стоимости несостоявшегося тура. Второй вариант предполагает самостоятельную покупку любой транспортной перевозки в Сочи или в Крым, но при этом воспользоваться всеми остальными услугами, которые у них забронированы. В таком случае, компания вернет своим клиентам стоимость авиаперевозки, которая была заложена в турпакет, причем возврат будет происходить моментально, а не в течение месяца или двух", — пояснил Тополкараев.

Третий вариант позволяет перенести сорванную поездку на более поздний срок, который будет согласовываться дополнительно, но без изменения условий поездки.

"Это значит, что даже в разгар сезона им не придется доплачивать, они полетят по той цене, которую они заплатили за отдых в июне", — уточнил он.

"Последняя альтернатива, которую мы предлагаем своим клиентам, это перебронировать свою поездку на любой из наших зарубежных турпродуктов в ближайшие дни. Это может быть Турция, Болгария, Греция и так далее. Исходя из выбора клиента, разница в стоимости на зарубежную поездку им может быть частично компенсирована. Это будет зависеть от конкретного направления, где каждый случай мы будем рассматривать отдельно с максимальной лояльностью к туристам", — заверил туроператор.

Заложники ситуации

"К величайшему сожалению, мы оказались такими же заложниками ситуации, как и туристы. Мы пользуемся услугами сертифицированных авиакомпаний, которые имеют все необходимые документы и лицензии, поэтому предположить, что такое может произойти, нам было достаточно сложно. Тем более в начале сезона и с компанией, которая входит в число крупнейших авиаперевозчиков страны", — посетовал глава компании.

По мнению специалиста, если бы такую ситуацию, которая возникла из-за авиакомпании "ВИМ-Авиа", можно было бы спрогнозировать заранее, то туроператор сумел бы найти перевозчиков даже в ущерб себе, но в такое короткое время это сделать невозможно.

"От такой ситуации в той или иной мере пострадали несколько крупных туристических компаний. Но особенно обидно, что компании "Интурист" это коснулось именно в части внутрироссийского перевозки, которую мы стараемся развивать", — отметил Тополкараев.

Собеседник уточнил, что среди клиентов "Интуриста", которые в ближайшие дни не смогут улететь на отдых на черноморские курорты, не только жители Москвы, но и регионов.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что как только клиент обратится в то агентство, в котором он покупал турпакет и определится, какой вариант ему больше подходит, мы производим все расчеты и действия. На этот счет все агентства уже получили от нас соответствующие указания и инструкции", — заверил он.