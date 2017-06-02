Вологодская область рассчитывает, что турпоток вырастет вдвое к 2030 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Вологодская область рассчитывает на рост туристического потока к 2030 году в два раза – до 5 миллионов человек, сообщил РИА Новости в рамках в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Олег Кувшинников.

"Мы прекрасно понимаем, что туризм уже стал отраслью экономики Вологодской области. Сейчас в Вологодской области туризм занимает 3-4% валового регионального продукта. Наша цель к 2030 году – 10% ВРП, наша цель — увеличение количества туристов, посещающих Вологодскую область, в два раза – до 5 миллионов человек. Я думаю, мы достигнем ее значительно раньше. В 2016 году область посетили 2,7 миллиона человек", — рассказал он.

Глава региона также отметил, что в настоящее время Великий Устюг, где находится вотчина Деда Мороза, посещают ежегодно 300 тысяч туристов. Власти рассчитывают, что к 2030 году турпоток возрастет в три раза – до 900 тысяч – 1 миллиона человек. "Поэтому на сегодняшний день мы запускаем новые туристические маршруты, открываем новые объекты показа, строим инфраструктуру. Ежегодно в Вологодской области открывается до 50 о 70 объектов туристской инфраструктуры – это гостиницы, доходные дома, кемпинги, придорожный сервис, рестораны, кафе, пекарни. Все это работа по привлечению туристов", — сказал Кувшинников.

Он также отметил, что в Великом Устюге постоянно открываются новые объекты инфраструктуры. "Великий Устюг, вотчина Деда Мороза, постоянно непрерывно совершенствуется, строятся новые объекты. В прошлом году мы открыли новый ледовый дворец, который пользуется большой популярностью. В этом году мы открываем новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Заявились в программу министерства культуры по строительству дворца Деда Мороза, потому что старый не вмещает всех желающих. Заявились в федеральную программу развития транспортной системы по удлинению взлетно-посадочной полосы до 2,5 км для того, чтобы жители могли напрямую прилетать в Великий Устюг", — рассказал губернатор.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.