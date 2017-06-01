ФЦП по туризму будет строиться по географическому принципу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Новая Федерально-целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма, которая начнет действовать с 2019 года, будет формироваться по принципу стратегического географического каркаса, основанного на приоритетных туристических направлениях, заявил в четверг глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он рассказал, что в настоящее время Ростуризм по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева проводит работу по подготовке концепции новой федеральной целевой программы, предусматривающей реализацию мероприятий по созданию туристских кластеров в Российской Федерации, начиная с 2019 года.

"Подготовленный проект предполагает несколько основных принципов, в том числе предусмотрено формирование стратегического географического каркаса, основанного на приоритетных туристских направлениях, и территориальной приоритетной структуры развития инфраструктуры туризма в зависимости от действующих центров притяжения туристов. Фактически в концепции программы заложен переход к макрорегиональному принципу развития отрасли", — заявил Сафонов, отметив, что в ФЦП будут включены региональные проекты, способствующие развитию вида туризма соответствующего специализации 15 перспективных туристских направлений.

Другим важным принципом формирования новой ФЦП Сафонов считает развитие государственно-частного партнерства, которые уже сложились в отрасли. В новой программе спектр мер поддержки туристских проектов будет расширен – от субсидирования процентной ставки по кредиту, до прямых субсидий и грантов.

При оценке проектов на этапе вхождения в новую федеральную целевую программу особое внимание будет уделяться определению специализации региона по виду туризма, и, как следствие, – типа кластера и приоритетности инвестиционного проекта.

"При принятии решения по соинвестированию, мы ставим во главу угла результат. Поэтому в рамках ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма предъявлялись и будут предъявляться жесткие требования к достижению целевых показателей, к контролю за использованию денежных средств. Если бюджетные деньги выделяются, то они должны использоваться максимально эффективно", — пояснил глава ведомства.

"ФЦП – это мощный механизм развития туризма, который помогает решить очень много задач, особенно по развитию инфраструктуры. Значительно сокращаются сроки окупаемости, повышается эффективность частных инвестиций. Бизнес понял это на опыте и теперь охотно включается в проекты государственно-частного партнерства", — подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.