На Рыбинском водохранилище планируется развивать археологический дайвинг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Власти Ярославской области намерены развивать археологический дайвинг на Рыбинском водохранилище, сообщил на панельной сессии "Пункт назначения – Россия: Рост популярности внутреннего и въездного туризма" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

"На Рыбинском водохранилище мы в этом году пробуем запустить, и я думаю, что запустим, новое направление, очень востребованное, это археологический дайвинг. Вы знаете, что Рыбинское водохранилище рукотворное, там затоплено масса деревень и архитектурных памятников. Поэтому мы организовали это направление", — сказал он.

Миронов отметил, что уже приезжают дайверы из российских регионов и других стран.

"Много приезжает из России и зарубежья. Подготовлены дайвер-инструктора, которые смогут обеспечить, прежде всего, безопасность погружения и рассказать о тех архитектурных памятниках, которые находятся под водой", — добавил врио губернатора.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.