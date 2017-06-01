Город Мышкин в 2016 году посетили 140 тысяч туристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Город Мышкин в 2016 году посетили порядка 140 тысяч туристов, сообщил на панельной сессии "Пункт назначения – Россия: Рост популярности внутреннего и въездного туризма" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

"За 2016 год Мышкин посетили порядка 140 тысяч туристов. И благодаря тому, что сами ярославцы неравнодушны к своей малой родине, они принимают массу усилий, чтобы это развивать. Здесь есть, что посмотреть – красивые музеи, город сам расположен на берегу Волги", — сказал он.

Миронов напомнил, что в рамках стратегии развития области туризму уделяется особое внимание.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.