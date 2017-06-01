Турпоток в Ярославской области к 2025 году может увеличиться в 2,5 раза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Власти Ярославской области ожидают рост туристического потока в регионе к 2025 году почти в 2,5 раза, сообщил на панельной сессии "Пункт назначения – Россия: Рост популярности внутреннего и въездного туризма" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

"В 2016 году туристический поток составил порядка 3 миллионов туристов, это практически на 15% больше, чем в 2015 году. И мы в дальнейшем планируем к 2025 году увеличить этот поток практически в 2,5 раза", — сказал он.

Миронов напомнил, что в регионе подготовлена стратегия развития области до 2025 года, "где развитие туристической привлекательности в регионе является одной из точек роста развития туризма, поэтому этому направлению мы уделяем большое внимание".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.