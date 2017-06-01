Ленобласть рассчитывает на рост турпотока до 2,5 миллиона человек в год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской области рассчитывают на рост туристического потока до 2,5 миллиона человек в год, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы впервые в прошлом году преодолели принципиальный потолок, когда количество туристов, которые приехали в Ленинградскую область, превысило количество жителей. У нас сегодня 1 миллион 800 тысяч жителей, а мы получили более 2 миллионов туристов. Пока это перекрестный поток от Санкт-Петербурга, то есть это так называемые однодневные туристы. Наша задача, во-первых, сделать их хотя бы двухдневными, а второе, увеличить туристический поток как минимум до 2,5 миллиона человек", — сказал он.

Глава региона отметил, что Выборг в настоящее время является одним из самых популярных малых городов России. "Первое место у нас занимает Выборг. В прошлом году Выборг посетило почти 900 тысяч туристов. И это самый популярный малый город России. Растет интерес туристов к Старой Ладоге, к Тихвину", — рассказал Дрозденко.

Он сообщил, что в настоящее время возрастает поток китайских туристов, а также паломнический туризм.

"Очень сильно прирастает спортивный, культурно-оздоровительный туризм. Строятся новые спортивные базы, коттеджные поселки. Мы видим, что здесь переориентируются потоки от Финляндии в Ленинградскую область", — добавил губернатор.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.