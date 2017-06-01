В Петербурге хотят увеличить приток туристов в зимнее время

С-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург, который традиционно считается городом белых ночей, намерен добиться признания и в качестве популярного туристического направления в зимнее время, заявил в четверг губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"В нашем городе есть одна проблема, над которой мы сейчас работаем, это погодный и временной фактор. Наш город традиционно считается городом белых ночей, именно в летнее время у нас высокий туристический сезон. Но мы очень серьезно работаем над тем, чтобы превратить Санкт-Петербург еще и в город "белых дней", чтобы не меньшее количество туристов приезжало к нам и в зимнее время", — заявил Полтавченко.

Губернатор рассказал, что ведется серьезная работа над увеличением количества туристов, активизацией делового, событийного туризма, созданием инфраструктуры конгрессно-выставочного сектора.

"Считаю, что развитие туризма является одним из приоритетных направлений деятельности правительства в Санкт-Петербурге, так как она приносит доход в казну нашего города, дает возможность людям со всего мира получить большое удовольствие от общения с нашим прекрасным городом", — резюмировал он.