Росавиация отменила ограничения для рейсов в Анталию, сообщил источник

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Росавиация отозвала предупреждение о возможных ограничениях чартерных рейсов российских авиакомпаний в турецкую Анталью, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Ограничение для рейсов в Анталью снято", — сообщил источник.

Росавиация в апреле разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорилось о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране.

В начале мая ведомство сняло предупреждение для всех турецких направлений, за исключением Антальи.