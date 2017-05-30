В АТОР сообщили о росте спроса на туры в Британию

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Туроператоры отмечают, что спрос на туры в Великобританию среди российских туристов после теракта в Манчестере не только не снизился, но даже показал некоторый рост, заявила во вторник на брифинге "Завтра будет лето: Что выбирают россияне?" исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

"Реальность, в которой мы живем, заставляется туристов спокойнее относиться к ней. Теракт в Манчестере абсолютно никак не повлиял на спрос. Не было даже привычного в таких ситуациях двухнедельного снижения спроса, которое наступает сразу после того или иного инцидента", — сказала она.

"Более того, сразу после теракта туроператоры стали говорить, что спрос стал медленно, но верно расти, несмотря на сложности с получением британской визы, несмотря на изменение экскурсионной программы в Лондоне, несмотря на меры безопасности, которые принимаются по всей Британии. Тем не менее, наши туристы стали ездить туда больше, чем в прошлом году, что объясняется снижением курса фунта", — пояснила Ломидзе.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).