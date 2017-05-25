Байкер Хирург напомнил, почему турмаршрут назвали "Золотым кольцом России"

МОСКВА, 25 МАЯ — РИА Новости. Глава Всероссийского мотоклуба "Ночные Волки" Александр Хирург напомнил, почему главный туристический маршрут страны назвали "Золотым кольцом" и рассказал об этом в видео-обращении во время автомотопробега, посвященного юбилею этого маршрута.

Автомотопробег "Золотое кольцо России — 50 лет" стартовал 20 мая 2017 года из Москвы при поддержке Всероссийского мотоклуба "Ночные Волки" и клуба Вседорожного туризма All-road.club. Участники колонны посетили Владимир, Суздаль, Ковров, Иваново, Кострому, Ярославль, а в четверг прибыли в Ростов Великий.

В каждом городе проводится ряд мероприятий с целью привлечения общественного внимания к развитию внутреннего и внешнего туризма России. В одном из городов глава мотоклуба Александр Хирург после полета на вертолете записал видео-обращение о "Золотом кольце России".

Хирург вспомнил, что корреспондента, который написал статью про "Золотое кольцо России" и стал автором названия этого туристического бренда, звали Иван Бычков.

"Он (Бычков) в 1968 году увидел луч, который пробивался сквозь тучи. Этот луч осветил Колокольню Ивана Великого, которая мгновенно вспыхнула и стала золотой. Это дало название "Золотому кольцу". Сегодня я это увидел, когда летел на вертолете. Я увидел этот луч, пробивающийся сквозь тучи. Тогда и вспомнил об этом достаточно мистическом явлении. Я этому тоже свидетель", — рассказал он.

В пятницу колонна автомотопробега отправится в Переславль-Залесский и Сергиев-Посад, где в субботу соберется большая колонна мотоциклистов, участвовавших в пробеге, во главе с Хирургом, после чего финиширует в Москве.