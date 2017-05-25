Более половины российских туристов прилетают в Турцию регулярными рейсами

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 50% объемов авиаперевозок в Турцию у крупнейших туроператоров РФ в наступающем летнем сезоне базируется не на чартерных, а на регулярных рейсах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По нашим наблюдениям, турпакеты с перевозкой на регулярном рейсе пользуются повышенным спросом. Несмотря на то, что цена билета на регулярный рейс немного выше, чем на чартерный, на такие туры есть спрос", — приводятся в сообщении слова замгендиректора туроператора "НТК Интурист" Сергея Толчина.

Сообщается, что регулярный рейс дает туристу больше гарантий. Речь, в первую очередь, идет о времени вылета — у регулярного рейса, в отличие от чартерного, слот для вылета всегда четко определен и задержки случаются лишь в крайних случаях.

По словам Толчина, более 50% объема перевозки "НТК Интурист" в этом году базируется на регулярных рейсах Turkish Airlines и авиакомпании "Атлас". Кроме того, ведутся переговоры с российскими авиакомпаниями о возможности перевода чартерных рейсов в статус регулярных.

В PegasTouristik также делают ставку на регулярные рейсы. Как сообщила "Вестнику АТОР" гендиректор туроператорской компании Анна Подгорная, все рейсы в Турцию из Москвы будут иметь статус регулярных. Что касается регионов, то здесь регулярными будет примерно 50% рейсов в Турцию.

Регулярные рейсы в том или ином количестве представлены в ассортименте и других крупнейших игроков на турецком направлении — CoralTravel, TUIRussia, Anex Tour. Так, например, Coral Travel, помимо прочего, будет возить туристов на регулярных рейсах "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Анталью, а также регулярных рейсах Nord Wind в Даламан из Казани, Самары и Уфы.