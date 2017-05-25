МИД советует россиянам в Британии избегать мест скопления людей

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. МИД РФ советует россиянам при поездках в Великобританию учитывать то, что в этой стране введен высший уровень террористической угрозы, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Лондон, официальные структуры Великобритании, в частности, британское правительство, повысили уровень террористической угрозы до предельно возможного, критического. В этой связи мы, ориентируясь именно на такие решения Великобритании, рекомендуем российским гражданам принимать этот фактор во внимание при планировании поездок", — сказала она на брифинге в Москве.

"Мы также рекомендуем воздержаться нашим гражданам от посещения массовых публичных мероприятий, мест скопления людей в британских мегаполисах, если это не продиктовано крайней личной и служебной необходимостью. Полагаем, что следовать данной рекомендации необходимо до стабилизации властями Великобритании ситуации в сфере безопасности и, соответственно, до официального снижения уровня угрозы в этой стране", — добавила Захарова.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди.

По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человека остаются в больнице, из них 23 — в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек, большинство из которых — подростки, считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ *.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 23 марта объявила, что уровень террористической угрозы в связи с произошедшим за день до этого терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

*Террористическая организация, запрещенная в России.