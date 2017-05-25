МИД советует россиянам в Британии избегать мест скопления людей

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. МИД РФ советует россиянам при поездках в Великобританию учитывать то, что в этой стране введен высший уровень террористической угрозы, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Мы также рекомендуем воздержаться нашим гражданам от посещения массовых публичных мероприятий, мест скопления людей в британских мегаполисах, если это не продиктовано крайней личной и служебной необходимостью. Полагаем, что следовать данной рекомендации необходимо до стабилизации властями Великобритании ситуации в сфере безопасности и, соответственно, до официального снижения уровня угрозы в этой стране", — добавила Захарова.
В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди.ИГ*.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 23 марта объявила, что уровень террористической угрозы в связи с произошедшим за день до этого терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.