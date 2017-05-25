АТОР: российские туристы не аннулируют туры в Британию

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские туристы не аннулируют туры в Великобританию, несмотря на охрану ключевых объектов и отмену экскурсий в парламенте страны в связи с терактом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теракт произошел в понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство — подростки, считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 23 марта объявила, что уровень террористической угрозы в связи с произошедшим за день до этого терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности. Скотланд-Ярд в среду утром сообщил, что военные берут под охрану "ключевые объекты", в числе которых Букингемский дворец, Даунинг-стрит, посольства и Вестминстерский дворец. Все общественные мероприятия в британском парламенте и экскурсии отменены.

"Российские туроператоры тем временем сообщают, что у организованных туристов не возникает проблем с пребыванием в Британии", — говорится в сообщении.

Так, в "Русском Экспрессе" сообщили АТОР, что на данный момент информации об отмене экскурсий в Лондоне и Эдинбурге не поступало. Туристов PAC GROUP на данный момент в Манчестере нет, они в основном в турах по Шотландии и в Лондоне, никаких аннуляций и просьб о досрочном возвращении от туристов не поступало, заявил туроператор. Клиенты BSI Group также продолжают свои туры по Британии и не аннулируют туры в страну.