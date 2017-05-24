Турбизнес возражает против курортного сбора в городах "Золотого кольца"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские туроператоры считают предложение главы Минфина РФ Антона Силуанова по распространению курортного сбора на города Золотого кольца преждевременным, так как опасаются, что любое удорожание внутренних туров может отпугнуть туристов, которые хотят отдохнуть в своей стране, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выступая на Владимирском экономическом форуме, Силуанов заявил, что ввод курортного сбора "в регионах Золотого кольца — это следующий шаг, чтобы поднять финансы и иметь больше возможностей для развития инфраструктуры туристического бизнеса".

Саму инициативу о введении курортного сбора в России турбизнес оценивает с осторожностью, так как пока непонятно, как, сколько и за что будет платить турист. Равно как неизвестно, как будет администрироваться данный сбор. В чем солидарны участники рынка, так это в преждевременности увеличения финансового бремени на туриста, который хочет отдохнуть внутри страны.

"Что же касается Золотого кольца, то, по мнению туроператоров, любое удорожание туров здесь может отпугнуть туристов, особенно тех, кого принято относить к категории "бюджетных", и ударить по "длинным" турам", — говорится в сообщении.

Эксперты напоминают, что большое количество туристов посещает города Золотого кольца самостоятельно, останавливаясь в частных гостиницах, апартаментах и квартирах. Поэтому непонятно, как будет учитываться этот контингент туристов.

Туроператоры также сообщают о том, что в сезоне 2017 года спрос на экскурсионные туры по России снизился, в том числе и по маршруту "Золотое кольцо России", примерно на 15%. Если цена поднимется за счет курортного сбора, то это может отрицательно сказаться на количестве желающих увидеть города Золотого кольца.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.