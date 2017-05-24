На теплоходе из КНДР во Владивосток в четверг прибудут первые туристы

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — РИА Новости. Первые туристы в среду отправятся на грузопассажирском теплоходе по новому регулярному маршруту из северокорейского Раджина во Владивосток, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель.

Планируется, что судно выйдет из Раджина в среду в 17:30 по местному времени (12:30 мск) и придет во Владивосток в четверг 7:00 по местному (24:00 мск).

"Будет три туриста из Китая и 11 россиян, которые работают в Северной Корее. Больше туристов будет 1 июня. Наши китайские партнеры после поездки во Владивосток не успели за оставшиеся четыре дня собрать туристов", — рассказал Хмель.

Первый рейс из Раджина прибыл во Владивосток на прошлой неделе. Судно пришло без туристов на борту, теплоход привез россиян и представителей китайских туркомпаний, которые решили проверить маршрут. Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Теперь на линии ходит грузопассажирское судно Man Gyong Bong.

Как сообщалось ранее, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1500 тонн груза.

Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5-6 тысяч рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.