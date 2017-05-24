Дешевый фунт "дороже": туристов не испугал теракт в Манчестере

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Туроператоры отмечают, что недавний теракт в Манчестере вряд ли повлияет на высокий спрос на Великобританию среди организованных туристов из РФ, вызванный снижением курса фунта стерлингов, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР)

По информации АТОР рост российского турпотока в Великобританию значительно превышает общемировой рост турпотока в эту страну, составивший в 2016 году 4%.

Офис Национальной Статистики Великобритании (ONS) опубликовал данные по въездному турпотоку в 2016 году. По итогам года страну посетили 37,6 миллиона иностранных граждан. Это на 4% больше, чем годом ранее.

Российский турпоток в Великобританию

По данным ONS, в период с января по март 2017 года количество визитов иностранцев в Великобританию выросло на 7% — до 8,1 миллиона в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом затраты иностранцев в этот период выросли на 11% в сравнении с прошлым годом и составили 4,2 фунтов стерлингов.

По оценкам российских туроператоров, в 2016 году турпоток в Великобританию вырос на 20% в сравнении с 2015 годом.

В пресс-службе туроператора BSI Group отметили, что в первом квартале 2016 года стал заметен рост спроса на туры в Великобританию. "Популярность направления у российских туристов увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10-15%. Во втором полугодии 2016 года мы наблюдали заметное увеличение числа бронирований туров в зимний период и новогодние праздники. А уже в конце года количество забронированных туров на конец декабря-начало января 2017 года превысило прошлогодние показатели на 25-30%", — сообщили в пресс-службе.

В 2017 году турпоток в Британию продолжил расти – по некоторым данным, на период майских праздников рост спроса достигал 80%.

"В 2017 году спрос на туры в Великобританию заметно вырос благодаря снижению курса фунта по отношению к рублю. Особенной популярностью пользуются детские групповые туры на каникулы, в частности весенние и летние", — рассказала руководитель отдела Великобритании туроператора "Русский Экспресс" Надежда Петренко.

Еще одна причина "возвращения" туристов в Великобританию – улучшение визовой политики страны. "В последние годы оформление виз в Великобританию у россиян проходит без каких-либо осложнений, отказов, и задержек с выходом виз. А визовые службы консульства Великобритании в настоящее время рассматривают документы туристов не более чем за 10-15 рабочих дней", — пояснили в BSI Group.

Повлияет ли манчестерский теракт на спрос

Участники рынка полагают, что недавний теракт в Манчестере вряд ли повлияет на организованный турпоток. Они считают, что российские туристы уже привыкли к мысли о том, что терроризм – явление фактически вездесущее, и встречающееся где угодно. Поэтому российские туристы относятся с большим фатализмом к подобным сообщениям, они мало влияют на организованный спрос. К тому же Великобритания имеет достаточно устойчивую и лояльную аудиторию российских туристов, которых такие известия не отпугивают.

По мнению туроператоров, организованная часть турпотока всегда чувствует себя в большей безопасности, чем индивидуальные путешественники — они знают, что за них в поездке отвечают определенные коммерческие структуры со сложившейся репутацией и профессионалы — все это также влияет на поведение туристов. Поэтому отдельные трагические события вряд ли омрачат тренд на рост интереса к Великобритании — считают опрошенные туроператоры.