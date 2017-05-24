Дешевый фунт "дороже": туристов не испугал теракт в Манчестере

12:0724.05.2017
(обновлено: 12:10 24.05.2017)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Туроператоры отмечают, что недавний теракт в Манчестере вряд ли повлияет на высокий спрос на Великобританию среди организованных туристов из РФ, вызванный снижением курса фунта стерлингов, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР)
По информации АТОР рост российского турпотока в Великобританию значительно превышает общемировой рост турпотока в эту страну, составивший в 2016 году 4%.
Офис Национальной Статистики Великобритании (ONS) опубликовал данные по въездному турпотоку в 2016 году. По итогам года страну посетили 37,6 миллиона иностранных граждан. Это на 4% больше, чем годом ранее.
По данным ONS, в период с января по март 2017 года количество визитов иностранцев в Великобританию выросло на 7% — до 8,1 миллиона в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом затраты иностранцев в этот период выросли на 11% в сравнении с прошлым годом и составили 4,2 фунтов стерлингов.
Российский турпоток в Великобританию
По оценкам российских туроператоров, в 2016 году турпоток в Великобританию вырос на 20% в сравнении с 2015 годом.
В пресс-службе туроператора BSI Group отметили, что в первом квартале 2016 года стал заметен рост спроса на туры в Великобританию. "Популярность направления у российских туристов увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10-15%. Во втором полугодии 2016 года мы наблюдали заметное увеличение числа бронирований туров в зимний период и новогодние праздники. А уже в конце года количество забронированных туров на конец декабря-начало января 2017 года превысило прошлогодние показатели на 25-30%", — сообщили в пресс-службе.
В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.
Позднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.
По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.
Телеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".
По словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.
По информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.
Премьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
В посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.
Певица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.
Теракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.
Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.
В 2017 году турпоток в Британию продолжил расти – по некоторым данным, на период майских праздников рост спроса достигал 80%.
"В 2017 году спрос на туры в Великобританию заметно вырос благодаря снижению курса фунта по отношению к рублю. Особенной популярностью пользуются детские групповые туры на каникулы, в частности весенние и летние", — рассказала руководитель отдела Великобритании туроператора "Русский Экспресс" Надежда Петренко.
Еще одна причина "возвращения" туристов в Великобританию – улучшение визовой политики страны. "В последние годы оформление виз в Великобританию у россиян проходит без каких-либо осложнений, отказов, и задержек с выходом виз. А визовые службы консульства Великобритании в настоящее время рассматривают документы туристов не более чем за 10-15 рабочих дней", — пояснили в BSI Group.
Повлияет ли манчестерский теракт на спрос
Участники рынка полагают, что недавний теракт в Манчестере вряд ли повлияет на организованный турпоток. Они считают, что российские туристы уже привыкли к мысли о том, что терроризм – явление фактически вездесущее, и встречающееся где угодно. Поэтому российские туристы относятся с большим фатализмом к подобным сообщениям, они мало влияют на организованный спрос. К тому же Великобритания имеет достаточно устойчивую и лояльную аудиторию российских туристов, которых такие известия не отпугивают.
По мнению туроператоров, организованная часть турпотока всегда чувствует себя в большей безопасности, чем индивидуальные путешественники — они знают, что за них в поездке отвечают определенные коммерческие структуры со сложившейся репутацией и профессионалы — все это также влияет на поведение туристов. Поэтому отдельные трагические события вряд ли омрачат тренд на рост интереса к Великобритании — считают опрошенные туроператоры.