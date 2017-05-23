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Туризм
Туризм

Смоленские власти разработают стратегию развития туризма в регионе

16:5823.05.2017
(обновлено: 16:59 23.05.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на стену Смоленского кремля. Архивное фотоВид на стену Смоленского кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев

СМОЛЕНСК, 23 мая — РИА Новости. Стратегию развития туризма на территории Смоленской области, которая будет включать, в том числе, и объединяющую концепцию комплексного туристического бренда "Смоленская область", разработают до 1 сентября областные власти.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, соответствующее поручение дал губернатор Алексей Островский по итогам совещания, на котором рассматривались вопросы развития внутреннего и въездного туризма. В нем приняли участие профильные заместители губернатора, глава города Смоленска Владимир Соваренко, представители Смоленской митрополии и финансово-кредитных организаций.

По мнению главы региона Алексея Островского, туристский потенциал, которым располагает Смоленщина, используется далеко не в полном объёме. Между тем, в индустрии туризма содержится явный резерв для развития экономики Смоленской области, дополнительного поступления доходов, открытия новых рабочих мест.

Это же подтверждают и данные Росстата, согласно которым за последние три года динамика въездного туризма в регионе показывает устойчивый рост. Турпоток в Смоленскую область в 2012 году составил более 180 тысяч человек, а в 2015 году он уже превысил 300 тысяч. А сам Смоленск попал в ТОП-10 самых популярных городов России для путешествий в новогодние и майские праздники.

В перечень первоочередных задач, по словам Островского, должна войти организация работы по развитию региональных турпродуктов, а также поиск новых форм для развития туризма и информирование делового сообщества о возможностях инвестирования в туристическую инфраструктуру Смоленской области.

Глава региона убежден, что развитие туризма в регионе будет иметь мультипликативный эффект для всей экономики. В частности, это придаст новый импульс развитию транспортной отрасли, сферы гостиничных услуг, организаций общественного питания. Островский призвал более интенсивно привлекать частный бизнес, в том числе, зарубежный, в развитие туристско-рекреационного комплекса.

"Без частного капитала мы не сможем достичь серьезных успехов в развитии туристической сферы", — заявил губернатор.

По информации пресс-службы, на совещании обсуждался вопрос разработки единого туристического интернет-портала, на котором будет размещаться информация о Смоленской области.

"К числу ключевых задач, относится создание высококачественного информационного портала о туризме в Смоленской области. Это один из локомотивов продвижения туристического сектора, от которого зависит многое", — сказал Островский.

Кроме того, губернатор призвал активнее участвовать в федеральных целевых программах, расширять сотрудничество и выстраивать партнерские отношения с крупнейшими туроператорами Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, Восточной Европы и Китая, как ключевыми источниками обеспечения въездного турпотока в область.

"Туристические организации как раз и обладают тем практическим опытом, который необходим для совместной работы с органами государственной власти по выработке общей стратегии развития туризма в регионе", — заявил Островский.

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