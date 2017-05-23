В России через два года появятся пакетные туры в Арктику

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Достаточно доступные турпакеты в Арктику могут появиться на российском рынке уже через пару лет, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Мой личный прогноз, что через пару лет у нас будут пакетные предложения по Арктике, более-менее массовый сегмент", — сказала она.

По словам Ломидзе, арктический туризм сегодня недооценен на российском рынке. "Связано это с одним обстоятельством — Артика ассоциируется с чем-то дорогим, в то время как туроператорская практика показывает, что Арктика может быть отнюдь не дорогой, она может быть вполне доступной по цене", — сказала Ломидзе.

Кроме того, у Арктики, по ее мнению, есть ряд других преимуществ. "Арктика — это тундра, это олени, малые народы, северное сияние, хорошая гостиничная база… Арктическая тема крайне перспективна", — добавила она.