АТОР прогнозирует рост выездного турпотока из России в 2017 году

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России прогнозирует, что в 2017 году рост российского турпотока на выездных направлениях составит 5-7%, заявила журналистам исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

"Общая динамика на выездных направлениях к концу года может быть плюс 5-7% по сравнению с прошлым годом, но отнюдь не 20-30%, как мы видели в феврале-марте", — сказала она.

Ломидзе отметила, что в этом году практически все массовые выездные направления демонстрируют положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Однако если в феврале-марте спрос на поездки за границу был ажиотажным — плюс 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а Турция росла на 50% даже к показателям 2015 года, то в апреле-мае все направления, включая Турцию, уже показывали, в среднем, рост российского турпотока от 5% до 12%.

"То есть динамика положительная, но тренд идет к снижению", — сказала она. По словам эксперта, причина снижения динамики — в завершившихся в конце марта акциях раннего бронирования, когда туры продавались со скидкой 25-30% от стоимости аналогичного тура летом.

"Акции раннего бронирования в подавляющем большинстве случаев были завершены в конце марта, и цены вышли на нормальный сезонный уровень, и это привело к снижению динамики продаж", — пояснила Ломидзе.