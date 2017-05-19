На Алтае размер курортного сбора может составить 30-50 рублей в сутки

БАРНАУЛ, 19 мая — РИА Новости. Размер курортного сбора в Алтайском крае не будет превышать 30-50 рублей в сутки с человека, заявил журналистам губернатор региона Александр Карлин.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству к марту 2017 года подготовить законопроект, касающийся введения нового налога, который получил название курортного сбора. Пилотными регионами были выбраны Алтайский и Краснодарский края, Крым и Кавказские Минеральные Воды (Ставрополье). Ожидается, что сбор будет введен с начала следующего года, эксперимент рассчитан на пять лет: до 31 декабря 2022 года.

Карлин объяснил, что все средства, которые соберет регион, пойдут на развитие его туристической инфраструктуры. Если закон будет принят, то парламентарии на региональном уровне не будут стремиться установить максимальную величину сбора.

"Это очень тонкий вопрос. Нам потребуется, с одной стороны, обеспечить сбор с отдыхающих, с другой – не сделать цену слишком тяжелой для потребителя услуги. Я думаю, что 30-50 рублей с человека в сутки не отпугнут нашего желанного гостя. За 10 суток пребывания турист потратит в виде курортного сбора в Алтайском крае 300 рублей, за 15 – 450 рублей. Это приведет к незначительному удорожанию путевки", – сказал Карлин.

По его словам, к примеру, курортный сбор с учетом 5,5 тысячи мест постоянного размещения в Белокурихе может принести бюджету города несколько десятков миллионов в год.