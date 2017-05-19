На Алтае размер курортного сбора может составить 30-50 рублей в сутки

БАРНАУЛ, 19 мая — РИА Новости. Размер курортного сбора в Алтайском крае не будет превышать 30-50 рублей в сутки с человека, заявил журналистам губернатор региона Александр Карлин.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству к марту 2017 года подготовить законопроект, касающийся введения нового налога, который получил название курортного сбора. Пилотными регионами были выбраны Алтайский и Краснодарский края, Крым и Кавказские Минеральные Воды (Ставрополье). Ожидается, что сбор будет введен с начала следующего года, эксперимент рассчитан на пять лет: до 31 декабря 2022 года.
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"Это очень тонкий вопрос. Нам потребуется, с одной стороны, обеспечить сбор с отдыхающих, с другой – не сделать цену слишком тяжелой для потребителя услуги. Я думаю, что 30-50 рублей с человека в сутки не отпугнут нашего желанного гостя. За 10 суток пребывания турист потратит в виде курортного сбора в Алтайском крае 300 рублей, за 15 – 450 рублей. Это приведет к незначительному удорожанию путевки", – сказал Карлин.
По его словам, к примеру, курортный сбор с учетом 5,5 тысячи мест постоянного размещения в Белокурихе может принести бюджету города несколько десятков миллионов в год.