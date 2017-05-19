В ООН создали рабочую группу по безопасному туризму

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Рабочая группа по вопросам безопасности туризма создана при Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) создала рабочую группу по вопросам безопасности туризма. Первое заседание нового подразделения уже состоялось в минувшую среду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочую группу возглавил бывший глава британской ассоциации туроператоров Мартин Брекенбери. Также подчеркивается, что среди задач группы будет разработка рекомендаций по обеспечению безопасности путешествий для туристов и для операторов, антикризисное управление и коммуникации, обучение поведению в кризисных ситуациях, работа по упрощению визового режима.

В частности, особое внимание будет уделяться вопросу координации взаимодействия между государственными органами, ответственными за развитие туризма, и турбизнесом. Также, в рамках новой инициативы UNWTO с сентября запустит онлайн-курсы подготовки по вопросам безопасности для сферы туризма и гостеприимства, а также для музейной отрасли.