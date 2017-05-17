Эксперт: региональные продукты необходимы для гастрономического туризма

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. России для вхождения в число стран-лидеров в гастрономическом туризме необходимо создавать собственные региональные продукты, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Владимир Баканов на заседании круглого стола "Гастрономический туризм как фактор развития въездного и внутреннего туризма России".

"Чтобы гастрономический туризм развивался, необходимо наличие региональных продуктов. Первое место в мире по гастрономическому туризму занимает Франция, на втором месте находится Италия, на третьем месте – Испания. Для того чтобы России оказаться в этой категории, ей нужно иметь свои региональные продукты", — сказал он.

Эксперт отметил, что в царской России региональные продукты существовали, но производители отдавали предпочтение не созданию собственных брендов, а заимствованию известных названий у французов и их продвижению на своей почве. Это касалось шампанского, коньяка и так далее.

"Если бы 150 лет назад вместо того, чтобы заимствовать слово "шампанское", мы бы придумали свое слово, которое описывало бы всю территорию современного Краснодарского края, где в то время производили шипучие вина, мы бы сейчас имели свой генерический продукт, который можно было бы продавать в качестве гастрономического туризма за пределы нашей страны", — пояснил Баканов.

По словам эксперта, у региональных продуктов есть три основные черты: сырье происходит и перерабатывается в данной местности, что контролируется и гарантируется; в производство региональных продуктов должны быть вовлечены предприятия и крупные, и мелкие; в названии регионального продукта должно присутствовать географическое наименование, или должно быть географическое указание на упаковке.

"Только когда производитель сам создал продукт и развил его производство, получается гастрономический туризм. Например, один из лидеров итальянских региональных продуктов пармская ветчина собирает более 300 тысяч посетителей в течение фестиваля, который проводится в сентябре каждого года", — пояснил он.

Баканов считает, что в идеале туризм должен был бы эксплуатировать существующие региональные продукты, но ситуация в России сложилась так, что зачастую сам туризм сегодня пытается убедить производителей в том, что у них есть реальный шанс на создание регионального продукта.