Гастрономический туризм поможет разрушить стереотипы о России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Гастрономический туризм, который все активнее привлекает российских и зарубежных туристов, помогает лучше узнать традиции российских регионов, познакомиться с людьми и разрушить барьеры общения и стереотипы о стране, заявила в среду председатель комитета Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Выступая на заседании круглого стола "Гастрономический туризм как фактор развития въездного и внутреннего туризма России", она отметила, что гастрономический туризм стал важным фактором среди прочих видов туризма. Многие регионы уже сейчас проводят различные фестивали. Очень активна на этом направлении Федерация рестораторов и отельеров, которые проводят специальные гастрономические мероприятия в ряде стран, где рестораторы рассказывают о национальной кухне, рассказала представитель ОП.

По мнению Суторминой, люди не просто едут отдохнуть, но и познакомиться с национальными блюдами и напитками. Туризм существует давно, людям уже мало просто путешествовать, им нужно большое разнообразие впечатлений, добавила она.

"Эногастрономия — это та изюминка, которая может сподвигнуть многих людей, в том числе из других стран, приехать в Россию и попробовать нашу кухню. Когда туристы приезжают, то даже на фоне непростой политической обстановки и санкций они начинают более тесно общаться с людьми, что помогает разрушать барьеры и стереотипы. Такие туристы потом рассказывают, какие русские гостеприимные люди и какая у нас гостеприимная страна с разнообразной кухней", — пояснила она.