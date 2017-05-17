В Госдуме предложили создать в России министерство туризма

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выступает за создание отдельного министерства туризма.

"В министерстве культуре 10 человек в департаменте туризма, плюс агентство Ростуризма, у которого нет ни полномочий, ни права законодательной инициативы. Поэтому мы считаем, что эта сфера должна управляться совершенно по-другому, как во всем мире, должно быть создано министерство туризма, создан фонд туристической реновации", — сказал Дегтярев журналистам.

"У нас сотни, даже тысячи санаториев, турбаз, детских лагерей находится в запустении", — добавил парламентарий.