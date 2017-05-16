Школьный туризм будет повышать показатели эффективности учебных заведений

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Минобрнауки фактически согласилось с тем, что организация детского туризма будет учитываться как один из показателей эффективности общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования, сообщил во вторник председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике Игорь Фомин.

Выступая на заседании круглого стола "Как будет обеспечена безопасность транспортировки детей в летний период?", он рассказал, что на встрече со студентами Финансовой академии при Правительстве РФ одна из студенток обратила внимание на то, что в приказе Министерства образования и науки РФ "О целевых показателях эффективности работы бюджетных образовательных учреждений РФ" отсутствуют критерии эффективности, связанные с организацией детского туризма в этих учреждениях.

"Комитетом Совета Федерации по социальной политике было направлено письмо министру образования и науки Ольге Васильевой с просьбой рассмотреть возможность разработки таких дополнительных критериев. Минобрнауки в своем ответе указало, что в целях определения состояния детского туризма в число показателей статистической отчетности теперь включены такие показатели, как "Численность детей, принимавших участие в походах" и "Численность детей, принимавших участие в экскурсиях", а также сообщило, что аналитические данные статистической отчетности будут использованы при оценке деятельности подведомственных учреждений уже в 2017 году", — рассказал сенатор.

"Фактически, Минобрнауки дало положительный ответ — организация детского туризма будет учитываться как один из показателей эффективности общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования", — сделал вывод Фомин.

Кроме этого, Министерство планирует провести до конца 2017 года мониторинг состояния развития детско-юношеского туризма и по результатам этого мониторинга еще раз уточнить свою позицию по оценочным показателям в этой сфере.

"Это важное решение для отрасли, именно сейчас детскому туризму необходим толчок к развитию. Повышение интереса учебных заведений к организации туристических поездок для школьников, безусловно, будет хорошей мерой поддержки", — резюмировал он.