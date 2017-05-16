Возрастные ограничения детских автобусов ввели для поддержки автопрома РФ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Возраст автобусов, предназначенных для перевозки детей, ограниченный 10-летним сроком, был предложен не ради безопасности малолетних путешественников, а для поддержки отечественного автопрома, заявил во вторник советник руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Минделевич.

Постановление о внесении изменений в правила организованной перевозки группы детей автобусами было принято летом 2015 года. Требование использовать для организованной перевозки групп детей только автобусы возрастом не более 10 лет должно было вступить в силу с 1 июля 2015 года, но было перенесено на 1 июля 2017 года.

"Предложение об ограничении возрастного ценза для автобусов, перевозящих детей, десятилетним возрастом поступило от некоего чиновника для того, чтобы поддержать автопром. Чтобы автопредприятия вынуждены были покупать новые автобусы каждые 10 лет", — сказал Минделевич, выступая на заседании круглого стола "Как будет обеспечена безопасность транспортировки детей в летний период?"

По мнению спикера, при этом отечественные автобусы все равно не покупают. "Закупают импортные автобусы, несмотря на то, что они стоят дороже в 3-4 раза, так как они служат дольше, они надёжнее, требуют меньше денег и усилий в эксплуатации", — прокомментировал ситуацию он и доложил, что общими усилиями уже трижды удалось отложить внедрение этого решения.

"В Минтрансе уже подготовлен проект, чтобы отменить это требование по возрасту автобусов", — поделился сведениями Минделевич.