Соколов рассказал о ходе переговоров по возобновлению перелетов в Египет

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Переговорный процесс по возобновлению авиасообщения с Египтом продолжается, но новых решений в этом вопросе нет, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Мы в переговорном процессе находимся постоянно, к сожалению, после трагических событий позапрошлого года, но каких либо новостей в данном плане нет", — сказал журналистам Соколов.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности.

Ранее правительство РФ одобрило проект протокола с Египтом о сотрудничестве в обеспечении безопасности гражданской авиации. В частности, в нем сообщалось, что Росавиация может наделить российское юридическое лицо полномочиями по контролю безопасности в аэропортах Египта.