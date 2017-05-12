Соколов рассказал о ходе переговоров по возобновлению перелетов в Египет

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Переговорный процесс по возобновлению авиасообщения с Египтом продолжается, но новых решений в этом вопросе нет, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Мы в переговорном процессе находимся постоянно, к сожалению, после трагических событий позапрошлого года, но каких либо новостей в данном плане нет", — сказал журналистам Соколов.
Ранее правительство РФ одобрило проект протокола с Египтом о сотрудничестве в обеспечении безопасности гражданской авиации. В частности, в нем сообщалось, что Росавиация может наделить российское юридическое лицо полномочиями по контролю безопасности в аэропортах Египта.