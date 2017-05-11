Ялте могут присвоить официальный статус города-курорта

15:4811.05.2017
(обновлено: 15:49 11.05.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проанализировать вопрос официального придания Ялте статуса города-курорта.
"Проанализируйте вопрос присвоения статуса города-курорта. Если это даст юридические особенности, которые нам облегчат жизнь с точки зрения регулирования, давайте обсудим", — сказал Аксенов на заседании архитектурно-градостроительного совета республики, который посвящен презентации нового генплана Ялты.
Поручение дано главе администрации города Андрею Ростенко. Предложение исходило от члена союза архитекторов России Бориса Воробьева.
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В Крыму открыли курортный сезон. Во всех городах и районах республики прошли приуроченные к этому событию массовые гулянья и концерты.
Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля", сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.
В 2017 году исполняется 230 лет с момента визита императрицы Екатерины II на полуостров, который принято считать началом развития туризма в Крыму, пояснил министр.
По словам Стрельбицкого, в Крыму намерены сохранить турпоток на уровне прошлого года.
Участник театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.
Керченская паромная переправа в 2017 году справится с наплывом туристов, полагает Стрельбицкий.
Чтобы улучшить качество сервиса, на полуострове проводятся мероприятия по подготовке кадров.
По сравнению с прошлым годом количество пляжных территорий в Крыму увеличилось в 1,3 раза - с 367 до почти 500.
Отдыхающая на пляже в Евпатории.
В Крыму уже началась навигация. Из Самары в Керчь прибыл первый теплоход с туристами.
Участники театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.
В Крыму намерены создать полуострову репутацию комфортного, доброжелательного и интересного курорта.