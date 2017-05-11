Число отдохнувших в Анталье российских туристов в апреле выросло в 7,5 раза

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Турецкая Анталья в апреле увеличила количество "пакетных" туристов из РФ в 7,5 раза, до 152,5 тысячи, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на совет по туризму Антальи.

"В апреле этого года курорт принял почти 443 тысячи организованных иностранных туристов, что на 48% превысило объемы за аналогичный период 2016 года. Самую большую динамику показал российский турпоток: количество наших соотечественников выросло в 7,5 раза. В апреле, благодаря полетным программам российских туроператоров, в Анталье по путевкам побывали 152,5 тысячи россиян", — ссылается ассоциация на совет по туризму Антальи.

Отмечается, что турпоток из Германии вырос на 9%, до 169 тысяч организованных туристов. При этом третий по важности рынок Европы, британский, в апреле снизился на 6%, до 22 тысяч туристов из Великобритании.

Положительную динамику по прибытиям в Турцию показывает и Израиль с 20,5 тысячи "пакетных" туристов, также количество организованных туристов из Польши выросло в 2 раза, до 5 тысяч человек и в 4 раза увеличилось количество путешественников с Ближнего Востока.

Число голландских туристов из-за напряженности в отношениях двух стран в апреле упало почти вдвое в годовом выражении – до 19 тысяч человек. Скандинавский рынок снизился на 48% — до 17 тысяч человек, Бельгии — на 15%, из Швейцарии — на 8%, из Австрии — на 28%, из Франции — на 80%.

"Исходя из темпов роста количества иностранных туристов, в Анталье надеются, что в этом году курортный регион посетят от 7,5 до 8 миллионов отдыхающих из-за рубежа — и не менее половины из этих туристов прибудет из России", — отмечается в сообщении.