Турфорум Inventum Global на тему MICE с участием России пройдет в Анталии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глобальное международное совещание по вопросам MICE-рынка Inventum Global Workshop, где представители турецких курортов намерены обсудить переориентацию местного рынка на высокобюджетный деловой туризм с участием России, пройдет в Анталии с 28 мая по 1 июня 2017 года, сообщают в среду организаторы мероприятия.

"Турецкие курорты переориентируются на высокобюджетный деловой туризм — это станет главной темой глобального совещания по вопросам MICE-рынка Inventum Global Workshop. Мероприятие состоится 28 мая — 1 июня 2017 года в Анталии (Турция). В мероприятиях примут участие 350 представителей MICE-индустрии со всего мира", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что российский рынок MICE-услуг развивается весьма активно. Главное преимущество MICE заключается в комбинировании бизнес-формата и увлекательного времяпрепровождения для сотрудников компаний. Эксперты рынка отмечают высокие перспективы развития регионов России в качестве MICE-направлений, однако в настоящее время этому препятствует недостаточный уровень развития инфраструктуры в стране.

"В Анталии мы хотим предложить России качественный сервис и богатую инфраструктуру для делового туризма. Именно Россию, Индию и Украину мы считаем наиболее перспективными регионами для турецкого рынка, — рассказал представитель Inventum Global.

Глава компании MarketingPoint Екатерина Дзюбинская напомнила, что несколько лет назад огромное количество крупных корпоративных мероприятий проходило именно в Турции. "Напряженная обстановка между странами за последний год отдалила нас. Но ни Кипр, ни Черногория или страны СНГ так и не смогли предложить альтернативный продукт, сочетающий оптимальный бюджет и достойный сервис с удобной логистикой и отличным выбором отелей международного уровня с прекрасными конференц-возможностями", — считает она.

Организаторы Inventum Global Workshop рассматривают Россию в качестве следующего места проведения совещания в 2018 году.