Города "Золотого кольца России" ежегодно посещают 18 миллионов туристов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Города, входящие в туристический маршрут "Золотое кольцо России", ежегодно посещают порядка 18 миллионов гостей, сообщил в среду заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой 50-летию главного туристического маршрута страны "Золотое кольцо России", Обрывалин подчеркнул, что это не только туристический маршрут, полюбившийся миллионам иностранных туристов, но и "достояние русской культуры, русского народа".

"Это своего рода Большой театр в туризме. Правительство понимает необходимость его развития и популяризации, оно всецело поддерживает инициативы, направленные на модернизацию инфраструктурных компонентов маршрута", — сказал Обрывалин.

"Сегодня города "Золотого кольца" включают в свои программы около двух тысяч туроператоров, а количество туристов, совершающих путешествие по данному маршруту, составляет 18 миллионов человек", — рассказал он.

По мнению чиновника, празднование 50-летнего юбилея послужит сильным стимулом не только для самого маршрута, исторических городов, но и для развития внутреннего туризма в целом.

Серия мероприятий в честь 50-летия "Золотого кольца" откроется 10 мая 2017 года в ЦВЗ "Манеж" благотворительным вечером и аукционом, 11 и 12 мая пройдет масштабная выставка, посвященная древнейшим русским городам, а с 20 по 28 мая по всему маршруту "Золотого кольца" отправится автомотопробег.