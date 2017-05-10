Турция намерена расширить географию рейсов в российские города

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Турция может расширить географию авиаперевозок из российских регионов, а также увеличить количество рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на цитируемого в турецкой прессе министра по делам транспорта и коммуникаций Турции Ахмета Арсланана.
Сообщается, что в настоящее время регулярные рейсы связывают Турцию с 18-ю городами Российской Федерации. Уже есть договоренность об увеличении этого количества до 26 российских городов, заявил Арслан. Кроме того, по словам министра, к концу июня только турецкие перевозчики будут выполнять из российских городов в аэропорты Турции до 470 рейсов в неделю (в прошлом году — 102 рейса в неделю).
В настоящее время в города РФ летают четыре турецкие авиакомпании: Turkish Airlines, Onur Air, Pegasus Airlines и Atlas Global, которые сейчас выполняют на российском направлении 365 рейсов еженедельно, сообщает АТОР.
В мае источник в авиаотрасли сообщил РИА Новости, что Росавиация отозвала свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию за исключением направления Москва-Анталья, которого ограничения еще могут коснуться.