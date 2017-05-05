АТОР: отмена виз увеличит турпоток в Россию на Кубок конфедераций

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Упрощение визового режима для въезда в РФ на период проведения мероприятий Кубка конфедераций по футболу, хорошая организация транспортного обслуживания, подготовленный номерной фонд и разнообразный туроператорский сервис позволяют надеяться, что въездные туристические потоки в Россию летом 2017 года заметно вырастут, заявил РИА Новости в пятницу эксперт Ассоциации туроператоров России (АТОР) по транспорту Дмитрий Горин.

"Сегодня появилась очень хорошая новость, что для иностранных болельщиков на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года введен безвизовый режим. Иностранные туристы смогут въехать в Россию за 72 часа до начала первого матча на основании электронного паспорта болельщика и пробыть до окончания соревнований. Что сильно упрощает доступность этих российских мероприятий для зарубежных гостей", — сказал собеседник агентства.

По словам Горина, Минтранс, туристические компании, гостиницы уже находятся в высокой степени готовности к началу Кубка конфедераций. "Транспортная доступность и логистика, разработанная Минтрансом, предусматривает увеличение количества авиарейсов, организацию дополнительных рейсов для команд, их болельщиков и журналистов. В РЖД также объявили о том, что будет увеличена частотность рейсов между городами проведения мероприятия, созданы специальные информационные центры", — добавил он.

Представитель АТОР отметил, что туристические компании предлагают для гостей страны и россиян в том числе варианты пакетного обслуживания, куда включены услуги по бронированию гостиниц, авиаперелетов, трансферов и дополнительных предложений. "Если сравнить уровень сервиса, который сегодня предлагает Россия, с сервисом, который получают участники мероприятия в других странах, где проходит Кубок конфедераций, то можно говорить о беспрецедентном уровне", — подчеркнул Горин.

Эксперт сообщил, что представители туристического бизнеса высоко оценивают интерес, который проявляют потенциальные гости мероприятия к пакетным турам с дополнительными экскурсиями. Туркомпании занимаются и помощью в бронировании отелей, организацией питаний и так далее.

"Профессионалы турбизнеса отмечают, что события, подобные ЧМ-2018 и Кубку конфедераций, играют серьезную роль в развитии внутреннего и въездного туризма. А упрощение визового режима однозначно приведет к росту турпотока. Уровень интереса к подобным мероприятиям повышенный, а так как визовые формальности отменены, транспортная логистика и гостиничные возможности позволяют организовывать путешествия между городами, то можно рассчитывать на большое количество гостей", — резюмировал Горин.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.