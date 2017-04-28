Российское судно с 2019 года будет совершать круизы по Каспийскому морю

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Первое судно класса "река-море", построенное в России, с 2019 года будет совершать круизы по Каспийскому морю из Баку с заходами в порты России, Ирана и Туркменистана, сообщила РИА Новости в пятницу заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

Собеседница агентства рассказала, что на судоверфях Астраханской области начал строиться теплоход класса "река-море", и уже подписан еще один договор компанией "Водоходъ" на строительство второго судна.

"Первый теплоход будет введен в эксплуатацию в 2019 году, но уже сейчас разрабатываются маршруты для этого судна. Так как теплоход будет ходить по реке и морю, то у него останутся классический маршруты "Москва — Санкт-Петербург", но есть еще он будет работать и по Каспийскому морю, — пояснила Гончарова.

По ее словам, начинаться такие круизы в Баку, заходить в Иран, Туркменистан, пересекать Каспийское море с заходом в Махачкалу и Дербент, а потом возвращаться в Баку.

"Осенью теплоход сделает несколько рейсов по Черному морю, а на зиму остановится в Сочи и будет функционировать как гостиница", — уточнила Гончарова.