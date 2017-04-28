Приморские власти планируют ежегодно наращивать туристический поток на 30%

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Власти Приморья ожидают, что поток туристов в край ежегодно будет расти не менее чем на 30%, в том числе благодаря введению упрощенного визового режима в рамках Свободного порта Владивосток, сообщил губернатор региона Владимир Миклушевский.

"Ставим серьезные задачи по увеличению турпотока… Я назвал цифру прошлого года — 45% увеличение. Планируем ежегодно увеличивать турпоток не менее чем на 30%. Этому будет способствовать введение с 1 августа упрощенного получения визы", — рассказал Миклушевский в ходе ежегодного отчета Законодательному собранию краю.

Приморье традиционно является лидером среди дальневосточных регионов по объему турпотока. По итогам прошлого года Приморье посетило почти 570 тысяч иностранных туристов — на треть больше, чем в 2015 году.

Седьмого марта президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток и в нескольких дальневосточных регионах РФ. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Для получения визы необходимо заполнить анкету на специальном сайте не позднее, чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда.

В случае положительного ответа иностранные граждане смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. Виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, ее проставят на границе.