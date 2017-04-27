В Ростуризме рассказали о рисках поездок в Европу в связи с эпидемией кори

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ростуризм рекомендует туристам учитывать связанные со вспышкой кори риски во время пребывания в странах Европы, а также просит туроператопров информировать клиентов о рисках для здоровья и жизни, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в страны Европы, информировать клиентов об эпидемиологической ситуации в регионе и связанным с этим риском для здоровья и жизни. Туристам, планирующим поездки в страны Европы, Ростуризм рекомендует учитывать риски пребывания, связанные со вспышкой кори", — отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор 26 апреля сообщал, что более четырех тысяч человек пострадали от вспышки кори в Европе в текущем году, в некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала. Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрия, Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, Исландия, Испания, Швейцария.