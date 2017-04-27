Ростуризм поддержит Фестиваль уличного кино для привлечения туристов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму готово выступить соорганизатором "Фестиваля уличного кино: Владивосток — Лиссабон" и оказать ему поддержку, так как считает, что он будет способствовать привлечению туристов в регионы проведения мероприятия и укреплению имиджа России как привлекательного места отдыха и путешествий, сообщила РИА Новости начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма ведомства Светлана Сергеева.

Команда организаторов фестиваля, за три года проехала свыше 20 тысяч километров и организовала уличные показы для более чем миллиона зрителей по всей планете.

Представитель Ростуризма считает, что Всемирный фестиваль уличного кино — это очень перспективный международный гуманитарный проект. "Как яркое событие он будет способствовать привлечению туристов в регионы проведения и укреплению имиджа нашей страны как привлекательного места отдыха и путешествий. Очень важно, что фестиваль ориентирован на молодое поколение, которое можно и нужно заинтересовать и мотивировать к турпоездкам по России. Ростуризм готов выступить соорганизатором этого мероприятия и оказать ему поддержку", — сказала Сергеева.

По словам основателя Всемирного Фестиваля уличного кино Александра Щерякова, в 2017 году команда организаторов посетит более 50 городов мира. 2 июня первые фестивальные мероприятия пройдут во Владивостоке, откуда организаторы отправятся на запад, устраивая массовые кинопоказы на набережных, площадях и крышах домов России, Европы и Америки.

Помимо показов, в каждом городе будут проходить велопробеги, ярмарки, уличные шоу, лекции и другие мероприятия под открытым небом. Всего в культурном марафоне, призванном не только показывать публике лучшее короткометражное кино со всего мира, но и развивать внутренний и внешний туризм, примет участие более 700 тысяч человек.

Как отметила председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, Фестиваль уличного кино уже поддержали более 600 общественных организаций, городских сообществ и киноакадемий по всему миру.

В разное время в поддержку придуманного на Дальнем Востоке в 2014 году некоммерческого проекта высказывались бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, кинематографисты Эмир Кустурица, Никита Михалков, Дмитрий Нагиев, "Квартет И", Елизавета Боярская, журналист Владимир Познер и другие общественно значимые персоны.