Электронные визы в Египет не пригодятся россиянам до открытия авиасообщения

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские туристы смогут оценить преимущества или недостатки вводимых с 1 июня электронных виз для въезда в Египет только после снятия запрета на авиасообщение между нашими странами, заявила РИА Новости в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Министр туризма страны Яхья Рашид заявил, что Египет с 1 июня 2017 года введет режим получения электронных въездных виз для посещающих страну иностранных туристов.

"Введение электронных виз для туристов, собирающихся посетить Египет после 1 июня, пока не имеет никакого значения для российских путешественников, так как авиасообщение между нашими странами остается под запретом, и наши туристы в Египте пока не отдыхают", — прокомментировала ситуацию собеседник агентства.

"Насколько введение электронной визы станет удобным или выгодным для российских путешественников мы будем судить только после того, как откроется авиасообщение между Россией и Египтом", — сказала Ломидзе.

Ранее в египетских СМИ появилась информация о повышении с марта стоимости туристической визы в Египет с 25 до 60 долларов. Позднее власти Египта сообщили о переносе сроков повышения стоимости въездных виз на 1 июля этого года. Однако, как заявлял в марте председатель управления по развитию туризма Египта Хишам эль-Демери, решение по увеличению стоимости визы в страну до 60 долларов может быть пересмотрено.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности.