Освоение средств ФЦП по туризму в первом квартале 2017 года составило 5,6%

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Отставание по освоению средств из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)", которое в первом квартале 2017 года выполнено лишь на 5,6% от общегодового объема, связано с некачественным исполнением обязательств двумя субъектами РФ — Республикой Карелией и Республикой Дагестаном, сообщил в среду заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв.

Выступая на заседании Рабочей группы по информационному, организационно-техническому и методическому обеспечению деятельности Координационного совета ФЦП, он отметила, что в первом квартале 2017 года в Программу были внесены изменения в соответствии с законом РФ и распределены субсидии.

"Кассовый расход из федерального бюджета в первом квартале 2017 года составил 190 миллионов рублей. Освоение средств составляет 5,6%. Отставание связано с некачественным исполнением обязательств двумя субъектами России — Республикой Карелией и Республикой Дагестаном. Бюджет субъектов превысил 92 миллиона рублей, внебюджетные источники составили более 771 миллиона рублей. Надеюсь, что по итогам года мы исполним все обязательства", — заверил Королёв.

Представитель Ростуризма отметил, что изменился сам порядок заключения соглашений, которые теперь создаются и подписываются в электронном виде. Такая практика является новой, многие нюансы работы корректируются в режиме реального времени. Все соглашения в рамках ФЦП с регионами были заключены.