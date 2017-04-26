Совфед рекомендовал увеличить финансирование ФЦП по туризму до 2018 года

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совет Федерации рекомендовал кабмину при рассмотрении предложений по формированию концепции Федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рассмотреть возможность увеличения объёмов финансирования ФЦП по туризму до 2018 года, чтобы успешно завершить строительство объектов, начатых в рамках действующей программы, сообщил РИА Новости в среду председатель экспертного совета по туризму при сенатском комитете по социальной политике Игорь Фомин.

"Нам важно завершить в 2018 году все уже принятые в рамках программы обязательства в полном объеме. Это будет четким сигналом о поддержке туристическому бизнесу и региональным властям и подтвердит на деле заинтересованность федерального центра в развитии регионального туризма", — сказал собеседник агентства.

"Совет Федерации при рассмотрении постановления о предложениях по формированию концепции федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рекомендовал правительству рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" в целях завершения строительства начатых объектов", — доложили в пресс-службе Совфеда.